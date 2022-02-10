ФРБ Бостона возглавит проректор Мичиганского университета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президентом Федерального резервного банка Бостона станет проректор Мичиганского университета Сьюзен Коллинз, сообщила пресс-служба ФРБ. Ее назначение утвердил Совет управляющих ФРС.

Коллинз вступит в должность 1 июля, после завершения учебного года в университете. Она станет первой чернокожей женщиной во главе ФРБ.

Кроме того, в 2022 году Коллинз будет голосующим членом в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Коллинз с отличием окончила Гарвардский университет и получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте (MIT). Она входила в Совет экономических консультантов при президенте США Джордже Буше-младшем и работала экспертом при Международном валютном фонде, выступала модератором на симпозиуме в Джексон-Хоуле и занимает ряд должностей в различных научных и исследовательских организациях.

Прежний глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен объявил о своей отставке в сентябре 2021 года на фоне обвинений в активной торговле акциями. Он объяснил свой уход проблемами со здоровьем. Розенгрен руководил банком 14 лет.

Почти одновременно с ним и на фоне таких же обвинений в отставку ушел президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Критики их деятельности считали, что инвестиционные сделки руководителей ФРБ могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики.