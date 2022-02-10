Wildberries отметил рост частоты покупок одежды в рамках тренда fast fashion

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост частоты покупок в рамках развивающегося тренда fast fashion ("быстрая мода" – более частые покупки одежды и обуви за счет низких цен).

Средняя цена покупки товаров категории одежды на Wildberries в 2021 году снизилась на 11% по сравнению с 2020 годом, до 592 рублей, обуви – на 15%, до 866 рублей, аксессуаров – на 17%, до 496 рублей. "Снижение средней стоимости покупки связано с влиянием феномена "быстрой моды", а также расширением ассортимента товаров на онлайн-платформе благодаря развитию сотрудничества с предпринимателями", - говорится в сообщении компании.

Продажи одежды, обуви и аксессуаров на Wildberries по итогам прошлого года выросли на 55%, до 336 млрд рублей.

Кроме увеличения частоты покупок драйверами роста продаж стали восстановление спроса на деловую одежду из-за возвращения сотрудников в офисы, а также дальнейший выход российского бизнеса в онлайн-сегмент, отметил ритейлер.

Благодаря постепенному возвращению сотрудников многих компаний в офисы продажи блузок выросли на 32% (в штуках), деловых костюмов - на 30%, галстуков - на 92%. Тем не менее, продажи свободной и неформальной одежды вдвое превысили продажи офисной, что обусловлено сохранением дистанционного режима работы. Спрос на худи вырос на 76%, на джинсы - на 42%, на толстовки - на 50%, на домашние брюки - на 84%.

Кроме того, драйвером роста категории одежды и обуви стали погодные условия: за счет холодной и снежной зимы продажи дубленок увеличились на 103%, свитеров - 75%, шапок - на 68%, шарфов - на 79%, шуб - на 106%. Из-за жаркого лета в 2021 году и открытия курортных направлений для туристов покупатели активнее приобретали легкую одежду: купальники (рост продаж на 130%), шорты (+56%), сарафаны (+61%), мюли (+75%), шлепанцы (+61%) и панамы (+189%).

Спрос в fashion-сегменте также поддерживался за счет популярности покупок детской одежды. В 2021 году россияне приобрели на 53% больше одежды для новорожденных, спрос на белье для самых маленьких вырос на 61%.

В целом в десятку самых популярных категорий (по объему продаж в штуках) вошли футболки, платья, брюки, пижамы, кроссовки, шапки, шорты, джинсы, сумки, куртки.

Wildberries также отметил рост ассортимента коллекций по мере того, как онлайн-канал становится все более важным для производителей. За год количество единиц продукции от российских предпринимателей выросло на 52%, наиболее значительно – в категориях аксессуаров (+154%) и одежды (+93%) для новорожденных, а также спортивной одежды и обуви (+138%).