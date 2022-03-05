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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Спрос на сковородки накануне 8 марта вырос в Петербурге на 108%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В феврале в Петербурге спрос на сковородки увеличился на 108% год к году, на наборы кастрюль - на 155%, сообщает российский онлайн-ритейлер Wildberries.

Кроме того, накануне 8 марта спрос на фигурный шоколад в регионе вырос на 276% год к году, на конфеты - на 76%, а подарочных наборов продуктов приобрели на 102% больше. Продажи ноутбуков выросли на 76%, мягких игрушек - на 46% год к году.

ЭкономикаWildberries отметил рост частоты покупок одежды в рамках тренда fast fashionЧитать подробнее

Среди популярных подарков к Международному женскому дню - косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели наборов косметики для ухода (+90%), кремов (+77%) и духов (+83%).

Самый популярной покупкой у мужчин из Петербурга станут букеты и цветочные композиции. Покупатели уже заказывают букеты из сублимированных цветов, которые хранятся значительно дольше обычных.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС. Кроме РФ Wildberries работает в ряде зарубежных стран.

Петербург Wildberries

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