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Минфин предложил переходный период перед введением налога на доход от криптовалют

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность введения переходного периода для физических лиц при введении налогообложения дохода от операций с криптовалютами, заявил на круглом столе РБК директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

"Мы понимаем, чтобы стимулировать граждан переходить в "белую плоскость" в том, чтобы не скрывать свои сбережения - для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором, чтобы раскрывать свои владения. Поэтому мы обсуждаем, пока решений никаких нет, но мы обсуждаем различные механизмы некоего переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом декларировать свои владения в этих активах", - сказал он.

"По сути, мы считаем, что если будет период некой амнистии для тех граждан, которые занимаются этим в обычных инвестиционных целях (порядочные и добросовестные граждане, которых, я уверен, больше 99% среди наших граждан, которые этим занимаются), они задекларируют, потому что им нечего скрывать", - добавил чиновник.

Он напомнил, что предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к имуществу, и, соответственно, для физических лиц предполагается взимание 13% НДФЛ при его продаже при получении выгоды: "Так же, как вы получаете доход на ценную бумагу, вы с этого дохода платите налог. То есть вы купили акцию за 100 рублей, продали за 200 и со 100 рублей вы, как физическое лицо, заплатили 13%. Тут предполагается, что будет работать примерно так же".

Представитель Минфина также призвал аккуратно относиться к инвестированию собственных средств в криптоактивы. "Если вы смотрите на свои сбережения как на некий инвестиционный портфель, то доля таких инвестиций в вашем портфеле должна быть относительно низкая, я бы сказал, не более 10%, может быть, для некоторых не более 5% от вашего инвестиционного портфеля, потому что инструмент действительно высокорисковый", - сказал он.

Сейчас в Госдуме находится пакет уже принятых в первом чтении законопроектов, которые вводят в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов законопроект закрепляет за ФНС. Первое чтение поправки прошли в феврале 2021 года.

В ходе обсуждения документов в рамках первого чтения (в феврале прошлого года) депутаты поднимали вопросы возможной амнистии для владельцев цифровых валют. "Амнистии как таковой не предполагается, под налогообложение подпадут операции с цифровыми валютами по купле и продаже начиная с налогового периода 2021 года", - объяснял замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин Иван Чебесков ФНС Госдума Алексей Сазанов

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