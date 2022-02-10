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"Мечел" досрочно погасил кредит ВТБ на $341 млн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Мечел" сообщил, что досрочно погасил часть долга перед ВТБ.

Заемщиком по кредиту являлось ПАО "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел"). По условиям реструктуризации, проведенной в 2020 году, задолженность по этому кредиту в сумме $341 млн должна была быть погашена по согласованному графику до апреля 2022 года включительно. В начале февраля "Южный Кузбасс" досрочно погасил долг в полном объеме.

В результате будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в ВТБ.

"Группа "Мечел" своевременно и в полном объеме обслуживает свою задолженность перед банком ВТБ. В связи с ростом цен на сталь, а также на фоне роста цен на коксующийся и энергетический уголь, компания демонстрирует существенное улучшение финансовых показателей", - заявил через пресс-службу первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

На конец III квартала 2021 года чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов составлял 299,1 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,2х.

Весной 2020 года "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ: срок погашения продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. На госбанки, по последним данным, приходилось 88% задолженности "Мечела". Остальной долг - это ECA-кредит, который пока не реструктурирован. На март 2021 года задолженность по нему составляла $420 млн.

Мечел ВТБ Южный Кузбасс Юрий Соловьев

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