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Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Мечела" и ее дочки ПАО "Южный Кузбасс" днем в четверг раллируют на новостях, что компания досрочно погасила часть долга перед ВТБ.

На "Московской бирже" обыкновенные акции "Мечела" к 12:41 по Москве взлетели до 147,31 рубля (+11,9%) – максимум с начала ноября 2021 года, а "префы" выросли до 348 рублей (+5,5%) – максимума с сентября 2011 года. Акции ПАО "Южный Кузбасс" выросли в цене на 11,4% – до 1544 рубля.

Заемщиком по кредиту являлось ПАО "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел"). По условиям реструктуризации, проведенной в 2020 году, задолженность по этому кредиту в сумме $341 млн должна была быть погашена по согласованному графику до апреля 2022 года включительно. В начале февраля "Южный Кузбасс" досрочно погасил долг в полном объеме. В результате будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в ВТБ.

Мечел ВТБ

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