Brent подорожала до $92,84 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам недели они снизились.

К 18:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (1,56%), до $92,84 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,52 (1,69%), до $91,4 за баррель.

С начала недели снижение стоимости контрактов как на Brent, так и на WTI составляет порядка 1%.

Цены на нефть росли по итогам семи предыдущих недель, и завершили прошлую неделю на семилетних максимумах. Однако на этой неделе они опускались на сигналах о том, что Иран и США близки к соглашению, результатом которого станет возврат иранской нефти на мировой рынок.

В пятницу поддержку нефтяному рынку оказали данные МЭА, согласно которым ОПЕК+ в январе исполнила сделку по ограничению добычи на 127%. Страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а государства, не входящие в организацию, - на 23%, свидетельствуют данные МЭА. Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. б/с нефти по сравнению с планом.

Кроме того, МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки, до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.