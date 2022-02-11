Лагард призвала не торопиться с повышением ставок в еврозоне

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Финансовые рынки, которые закладывают в цены более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы повышения процентных ставок в Европе, должны умерить свой пыл, считает председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она сказала это Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По ее убеждению, агрессивные темпы повышения ставок "не решат ни одну из текущих проблем".

"Напротив, если сейчас мы будем торопиться, процесс восстановления экономик региона может оказаться значительно хуже, а рабочие места окажутся под угрозой. Это никому не поможет", - сказала глава ЕЦБ.

Ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в еврозоне начали расти после заседания ЕЦБ, прошедшего на прошлой неделе. Лагард по итогам заседания не исключила возможность повышения ставки в 2022 году, что ряд экономистов и рыночных экспертов сочли за "ястребиную" риторику. В ходе выступления перед членами Европарламента на этой неделе Лагард пообещала придерживаться "поэтапного" подхода в процессе корректировки процентных ставок.

"Мы должны держать в уме тот факт, что эффект от каждого принимаемого нами решения обычно полностью проявляется спустя период, который занимает от девяти до 18 месяцев, - сказала Лагард. - На текущий момент мы следим за данными о росте инфляции, которые включаем в свои прогнозы. Инфляция может быть выше, чем мы прогнозировали в декабре. Мы проанализируем это в марте и тогда посмотрим, что произойдет дальше".

Еврокомиссия на этой неделе повысила прогноз в отношении инфляции на весь 2022 год до 3,5% с 2,2%, ожидавшихся в ноябре.

Опубликованные в пятницу данные указали на замедление темпов роста потребительских цен в Германии в январе.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 5,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 0,9%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В декабре потребительские цены в ФРГ выросли на 5,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.