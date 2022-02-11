ЦБ увидел новые угрозы в концепции Минфина по криптовалютам

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не обсуждало с ЦБ свою концепцию развития криптовалютного рынка до ее публикации, предлагаемый правительством подход пока не позволяет нивелировать отмеченные ранее регулятором риски и при этом создает новые угрозы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Правительство не обсуждало с Банком России свою концепцию до публикации, и мы считаем, что обсуждение только предстоит", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что регулятор по-прежнему видит значимые угрозы в развитии рынка криптовалют для благосостояния граждан, для денежного обращения и для финансовой стабильности, риски того, что криптовалюты можно будет легко использовать для нелегальных операций. "Концепция Минфина говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает, мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Эти риски никто не оспорил, никто не понимает, как их митигировать", - сказала Набиуллина.

"Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительство, и основной вывод, что предлагаемые правительством подходы, они пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, и при этом создают новые угрозы", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что ЦБ долгие годы боролся с нелегальными операциями в финансовом секторе, выводил с рынка игроков, которые были системно вовлечены в отмывание, в обналичивание, а криптовалюта откроет масштабный канал для таких операций: "Если еще, как предлагается, вовлечь в это банковский сектор, это - новый виток вовлечения всех финансовых институтов в такого рода операции".

По словам главы ЦБ, довод о том, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, не учитывает тот факт, что легкость криптовалютных транзакций может создать условия для ухода от налогов в целом по экономике.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах, потому что видим здесь существенные риски, и я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас "плана Б" никакого нет", - ответила глава ЦБ на вопрос о действиях регулятора, если в криптовалютном споре победит позиция правительства.