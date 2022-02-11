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"Роснефть" может достичь добычи газа в 100 млрд кубометров в год в 2024-2025 годах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В 2024-2025 годах добыча газа "Роснефтью" может вырасти до 100 млрд кубометров, сообщил "ВТБ Капитал" по итогам встреч инвесторов с представителями компании в рамках форума "Россия зовет!".

Ключевыми поставщиками газа станут "Роспан" и Харампур.

В 2021 году добыча газа у компании составила 64,75 млрд кубометров, это на 3,1% больше, чем в 2020 году. Среднесуточная добыча газа в 2021 году достигла 177,4 млн кубометров в сутки. По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 годах) рост среднесуточной добычи газа составил 15,9% год к году.

Роснефть ВТБ Капитал Роспан Харампур

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