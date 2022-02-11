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Трое умерших в Бангладеш россиян были застрахованы в "СОГАЗе"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Трое из пяти россиян, которые недавно умерли в Бангладеш, были застрахованы в СК "СОГАЗ" по корпоративным договорам страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, сообщила эта компания.

СК сейчас занимается репатриацией тел умерших.

В этом пресс-релизе "СОГАЗ" принес соболезнования семьям умерших.

Агентство United News of Bangladesh 8 февраля сообщило, что в течение 11 дней в стране умерли пять граждан России, работавших на строящейся АЭС "Руппур". Полиция начала проверку обстоятельств этих смертей, но пока не нашла ничего подозрительного. По предварительным данным, они умерли по разным причинам.

СОГАЗ

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