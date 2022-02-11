Трое умерших в Бангладеш россиян были застрахованы в "СОГАЗе"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Трое из пяти россиян, которые недавно умерли в Бангладеш, были застрахованы в СК "СОГАЗ" по корпоративным договорам страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, сообщила эта компания.

СК сейчас занимается репатриацией тел умерших.

В этом пресс-релизе "СОГАЗ" принес соболезнования семьям умерших.

Агентство United News of Bangladesh 8 февраля сообщило, что в течение 11 дней в стране умерли пять граждан России, работавших на строящейся АЭС "Руппур". Полиция начала проверку обстоятельств этих смертей, но пока не нашла ничего подозрительного. По предварительным данным, они умерли по разным причинам.