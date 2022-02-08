В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Бангладеш за последние 11 дней друг за другом умерли пять россиян, которые работали на строящейся АЭС "Руппур". Местная полиция начала в связи с этим проверку, сообщает агентство United News of Bangladesh.

Двое россиян умерли в одной и той же больнице в районе Ишварди. 28 января там умер 44-летний мужчина, который был там на лечении. 5 февраля в эту же больницу доставили 48-летнего инженера-механика, которому внезапно стало плохо и которого врачи не смогли спасти.

2 февраля 40-летний сотрудник умер во сне.

5 февраля 59-летний сотрудник компании-субподрядчика умер рядом с собственной квартирой в высотном здании, в котором проживают участники строительства.

6 февраля в своей квартире был найден мертвым 45-летний россиянин.

В полиции района Ишварди заявили, что вскрытие ни в одном случае не показало ничего подозрительного. Там также отметили, что у одного из умерших было сердечно-сосудистое заболевание.

Госкорпорация "Росатом" выразила соболезнования родственникам умерших и сообщила, что сотрудничает со следствием.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - заявили в госкорпорации.