Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Обвал рынка акций РФ в начале утренней сессии из-за эскалации геополитической напряженности вокруг России и Украины, подогретой западными СМИ, сменился отскоком; индекс МосБиржи с утреннего минимума отыграл 100 пунктов, однако напряженность сохраняется, в том числе из-за ожиданий скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3450,53 пункта (-2,7%, утренний минимум - 3352,01 пункта), индекс РТС - 1421,75 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5%.

Доллар США упал до 76,44 руб./$1 (-0,73 рубля), утром курс поднимался до 78,29 руб./$1.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-5%), расписки OZON (-4,9%), бумаги "Яндекса" (-4,8%), Сбербанка (-4% и -3,6% "префы"), "Интер РАО" (-3,4%), АФК "Система" (-3,1%), "Газпрома" (-2,9%), "Татнефти" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "РусГидро" (-2,5%), "Магнита" (-2,4%), "Газпром нефти" (-2,3%), ВТБ (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), UC Rusal (-2,2%), расписки TCS Group (-2,2%), акции "Роснефти" (-2,1%), "Северстали" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -1,9% "префы"), "МТС" (-2,1%), Московской биржи (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), Polymetal (-1,6%), "НЛМК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1%), "ММК" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Вечером в минувшую пятницу "Роснефть" опубликовала отчет за 2021 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла в 5 раз, до 602,9 млрд руб. Выручка увеличилась до 7,6 трлн руб. с 4,8 трлн руб., себестоимость выросла с 3,6 трлн руб., до 5,6 трлн руб.

Ситуация вокруг Украины

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В то же время, по словам Ушакова, США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ и даже называют даты этого вторжения. Параллельно с этим США вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяя существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии и увеличивая количество направляемых армейских инструкторов. Тем самым США создают предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил, заявил Ушаков журналистам в субботу по итогам телефонного разговора Путина и Байдена.

По его словам, "вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность". "Последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - отметил Ушаков.

Байден в ходе разговора заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, тем временем сообщили в субботу в Белом доме.

Администрация президента США готовится отозвать весь американский персонал из Киева в течение двух суток, сообщил CBS News со ссылкой на осведомленные источники. Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

Помощник президента США Джейк Салливан также призвал всех американских граждан на Украине быстро покинуть страну и предупредил, что "нет перспективы военной эвакуации США" для тех, кто решит остаться.

В пятницу Салливан выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Оценки экспертов

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ попал под двойной пресс негатива - перспективу ужесточения денежной политики США и геополитическую напряженность. Шансы индекса МосБиржи выйти из понижательного ноябрьского канала минимальны. Если бы не высокие цены на нефть, рынок акций РФ был бы сейчас значительно ниже. В ближайшие дни высокая турбулентность сохранится, так как запланировано много переговоров политиков. И каждые переговоры - это новостной повод купить или продать акции.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в настоящее время председательствует в ОБСЕ, в понедельник начнет визит в Москву. Во вторник генсек НАТО Столтенберг даст пресс-конференцию в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Также во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Москве. В среду министры обороны стран альянса НАТО встречаются в Брюсселе на двухдневном саммите под председательством Столтенберга, отмечает аналитик.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что российские акции вновь попали под военные риски, главным поводом для распродаж стало продолжение нагнетания истерии вокруг Украины.

За выходные ситуация лишь ухудшилась. Многие страны отзывают из Украины дипломатических работников, в том числе и Россия. Президент США Джо Байден даже назвал срок начала военной кампании. Судя по комментариям, после ряда переговоров Россия-Запад, никаких принципиальных сдвигов в отношении урегулирования проблемы обеспечения российской безопасности не произошло. В итоге, обстановка остается крайне напряженной, риски начала военного конфликта России и Украины возрастают.

Днем, с активизацией крупных инвесторов, в том числе нерезидентов, ситуация на рынке может ухудшиться. Пока неопределенность ситуации вокруг Украины не закончится, торговля "от шорта" будет более перспективной, а все отскоки рынка нужно использовать для сокращения "лонгов" по акциям. Техническая картина говорит о том, что индекс МосБиржи нацелился протестировать поддержку 3300 пунктов, от которой в прошлый раз произошел разворот вверх. Но далеко не факт, что она устоит в этот раз. При негативном сценарии зоной торможения распродаж выступит диапазон 3000-3100 пунктов, считает аналитик.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, развитие ралли в нефти подпитывается геополитическими опасениями, рынок уже выглядит перегретым.

Активный поток сообщений СМИ о рисках обострения напряженности вокруг Украины привел к усилению санкционных рисков в отношении России и, как следствие, опасениям относительно стабильности поставок нефти. Это вернуло на рынок активные покупки, которые разогрели фьючерсы на Brent выше $95 за баррель. Закрепление выше этого уровня технически открывает потенциал движения к "круглой" отметке $100 за баррель. Вместе с тем, рынок нефти перегрет, рост вызван повышенной нервозностью инвесторов. При нормализации ситуации вокруг Украины можно ожидать возврата Brent в диапазон $88-92 за баррель, считает Локтюхов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, при закреплении индексов МосБиржи и РТС ниже поддержек 3470 и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) следующими целями падения станут районы 3260 и 1290 пунктов (нижние полосы Боллинджера).

Утром рынок упал из-за ухудшения геополитической обстановки, произошедшего с вечера пятницы. В США заявили о рисках вторжения России на Украину в ближайшие дни, что вызвало падение рубля, скачок цен на нефть и рост защитных активов, таких как золото. В понедельник продажи в российских активах сохраняются, хотя сама Украина призывает США не нагнетать обстановку. В любом случае, геополитическая напряженность ограничивает возможности покупателей, хотя интересно при этом смотрятся сырьевые активы и акции соответствующих секторов. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3390-3550 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США в пятницу упали на 1,4-2,8% в связи с общим уходом инвесторов от рисков на фоне нарастающей инфляции и после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины.

Ускорение инфляции в США (индекс потребительских цен в январе вырос до 7,5% годовых) повысило ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 упал 2,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 1,3-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,3%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке к открытию европейской сессии рост цен замедлился после взлета на фоне геополитического кризиса вокруг Украины, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 по Москве составила $94,86 за баррель (+0,4% и +3,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $93,76 за баррель (+0,7% и +3,6% в пятницу).

МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,7%), банк "Приморье" (-3,5%), "ТГК-14" (-3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (-3,2%), "Башнефти" (-3%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (+16,1% и +12,1% "префы"), ПАО "Мультисистема" (+5%), расписки HeadHunter (+4,1%), Cian (+2,9%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2,8%), VEON (+2,6%), "Мечела" (+2,2% и +2,2% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 68,16 млрд рублей (из них 24,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,41 млрд рублей на акции "Яндекса").