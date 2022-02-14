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"Газпром" не бронировал на март дополнительный транзит через Украину

"Газпром" не бронировал на март дополнительный транзит через Украину
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на март не стал выбирать мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", а также дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные аукционов.

Украина

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными, свидетельствуют итоги сессии на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В январе концерн использовал эти мощности лишь наполовину (54 млн куб. м в сутки), за первые две недели февраля качает в среднем 77 млн куб. м.

Польша

Также "Газпром" отказался бронировать на март мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.

На январь концерн бронировал мощности в 19,3 млн куб. м/сутки, но так и не воспользовался ими. В декабре 2021 года "Газпром" также не делал месячного бронирования и выкупал мощности по необходимости на суточных аукционах.

Прямой поток газа по газопроводу остановился с 21 декабря, и с тех пор магистраль работает только в реверсном режиме.

"Ямал-Европа"

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через эту страну закончился два года назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, с октября 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.

Газпром Украина Польша Ямал-Европа

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