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Заявка "Газпрома" на транзит через Украину вернулась к минимальному уровню

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора во вторник упала после некоторого роста в понедельник. При этом она в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров в сутки). Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину 15 февраля составляет 51 млн куб. м после 62,5 млн куб. м в понедельник и 51 млн куб. м на выходных, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора. Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 14 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

Наличие невостребованных газопротранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Запасы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у "Газпрома" в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

Уже можно говорить в целом о завершающемся отопительном сезоне, что эта зима в Европе довольно мягкая. Средняя температура в феврале складывается на два с половиной градуса выше, чем годом ранее. По прогнозам, на наступившей неделе (с 14 по 20 февраля) будет еще на полтора градуса теплее, чем на предыдущей (7-13 февраля).

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе на прошлой неделе увеличилась. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на неделе с 7 по 13 февраля составил 17,2% после 16% на неделе с 31 января по 6 февраля, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 13 февраля (на утро понедельника) опустился до 33,83%. Это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 13 дней февраля расход газа из ПХГ на четверть превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года. Средний уровень использования мощностей регазификационных терминалов в феврале составляет 62%.

Цена газа с поставкой в вторник на эталонной торговой площадке Европы - хабе TTF в Нидерландах - составляет $936 за тысячу кубометров при цене $918 в среднем с начала февраля.

Газпром Украина Ямал-Европа

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