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Intel купит израильского чипмейкера Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel сообщила, что покупает израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд.

Intel заплатит $53 за акцию Tower Semiconductor - это на 60% выше стоимости бумаг израильской компании на закрытие рынка в понедельник ($33,13). Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и положительно скажется на скорректированной прибыли в ближайшее время, говорится в пресс-релизе.

Ранее о готовящейся сделке сообщила The Wall Street Journal.

Tower Semiconductor, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, использующиеся в автомобилях, потребительских устройствах, медицинском и промышленном оборудовании. Компания имеет производственные предприятия в Израиле и Японии, а также штатах Калифорния и Техас.

"Портфель технологий Tower Semiconductor, ее географическое присутствие и глубокие связи с клиентами помогут Intel масштабировать операции в сфере производства полупроводниковых компонентов и продвинуться в движении к нашей цели стать крупным владельцем мощностей в этой сфере по всему миру", - заявил главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Она должна быть закрыта а течение 12 месяцев.

Акции Tower Semiconductor прибавляют в цене 50% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги Intel - 0,9%.

Летом 2021 года Intel рассматривала возможность приобретения более крупного производителя чипов - GlobalFoundries Inc., однако компания, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ Mubadala Investment Co., приняла решение провести IPO.

Intel Tower Semiconductor США Израиль Пэт Гелсингер

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