Дума разрешила ЦБ и АСВ ограничивать выплаты менеджерам санируемых НПФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделит Банк России или Агентство по страхованию вкладов правом регулировать размер зарплат, выходных пособий и бонусов менеджерам санируемых страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Группа депутатов внесла этот законопроект № 1022358-7 в Думу в сентябре 2020 года, с тех пор он проходил согласование.

В соответствии с этим законом, если менеджерам НПФ и страховых компаний в период за полгода до начала санации была увеличена зарплата, то со дня утверждения плана по предупреждению банкротства она должна вернуться к прежним уровням. Речь идет о зарплате главы компании, его заместителей, членов совета директоров, главного бухгалтера, руководителей филиалов и их замов.

Кроме того, после начала санации выплата выходных пособий, компенсаций в связи с увольнением - как по инициативе работника, так и по соглашению сторон - не производится. Также топ-менеджерам не производится выплата доплат и надбавок стимулирующего характера.

Сейчас данные ограничения действуют только для менеджеров банков, эта мера была введена в 2014 году.

"Мы все наслышаны о достаточно больших выплатах либо компенсациях в кредитных учреждениях. У нас принята норма закона, которая предписывает, что в течение шести месяцев до введения Банком России процедуры санации для кредитной организации все стимулирующие выплаты либо повышенный размер оплаты труда, собственно говоря, не имеют силы. Вот именно такую же норму сейчас вводят для страховых организаций и для негосударственных пенсионных фондов", - пояснял ранее суть принятого закона депутат Дмитрий Скриванов.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.