Чиновники снова пообещали скорое возобновление работы фабрики "Мишкино"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся кондитерская фабрика "Мишкино" (Ростовская область), имущество которой в 2021 году приобрел агрохолдинг "Степь", возобновит работу в ближайшее время, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

По его данным, сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, "отрабатывается технология".

"Возможно, что на предприятии будет выпускаться еще другая дополнительная продукция, немножко расширен ассортимент. Поэтому сейчас просчитывается финансовая модель, нарабатываются связи с покупателями продукции. Мы надеемся, что в ближайшее время фабрика заработает", - сказал чиновник.

В августе он говорил то же самое о сроках запуска производства, речь шла о третьем квартале 2021 года.

ООО "Степь-инвестиции" (на 100% принадлежит входящему в АФК "Система" агрохолдингу "Степь") в прошлом году приобрело часть имущества обанкротившейся кондитерской фабрики за 1,487 млрд рублей.

Фабрика "Мишкино" была основана в 2013 году Сергеем Рызенко (ныне банкрот), бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди), и называла себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Мощность производства превосходила 60 тысяч тонн продукции в год.

В последние годы бизнес "Мишкино" испытывал сложности, в марте 2021 года компания была признана банкротом. В реестр включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.