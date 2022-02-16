Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Чиновники снова пообещали скорое возобновление работы фабрики "Мишкино"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся кондитерская фабрика "Мишкино" (Ростовская область), имущество которой в 2021 году приобрел агрохолдинг "Степь", возобновит работу в ближайшее время, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

По его данным, сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, "отрабатывается технология".

"Возможно, что на предприятии будет выпускаться еще другая дополнительная продукция, немножко расширен ассортимент. Поэтому сейчас просчитывается финансовая модель, нарабатываются связи с покупателями продукции. Мы надеемся, что в ближайшее время фабрика заработает", - сказал чиновник.

В августе он говорил то же самое о сроках запуска производства, речь шла о третьем квартале 2021 года.

ООО "Степь-инвестиции" (на 100% принадлежит входящему в АФК "Система" агрохолдингу "Степь") в прошлом году приобрело часть имущества обанкротившейся кондитерской фабрики за 1,487 млрд рублей.

Фабрика "Мишкино" была основана в 2013 году Сергеем Рызенко (ныне банкрот), бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди), и называла себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Мощность производства превосходила 60 тысяч тонн продукции в год.

В последние годы бизнес "Мишкино" испытывал сложности, в марте 2021 года компания была признана банкротом. В реестр включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.

Мишкино Ростовская область Степь АФК Система Сергей Рызенко Виктор Гончаров

Новости по теме

Новости

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко заочно арестован

В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр

В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину минимальна после обвала рынка накануне

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину минимальна после обвала рынка накануне

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ

ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });