Обанкротившаяся фабрика "Мишкино" возобновит работу до октября

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Обанкротившееся ООО "Кондитерская фабрика "Мишкино"" скоро возобновит работу в ближайшее время, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. В пресс-службе регионального Минсельхоза "Интерфаксу" уточнили, что это ожидается в III квартале 2021 года.

"Там уже набирается команда. Инвестор понимает и социальную значимость этого проекта - это и рабочие места, и налоги. В ближайшее время предприятие начнет работать", - сказал Гончаров.

По его словам, сейчас предприятие меняет политику продаж, расширяет ассортимент и линейку товаров, часть продукции, которая пользуется спросом, будет сохранена.

В июле стало известно, что ООО "Степь-инвестиции" (на 100% принадлежит входящему в АФК "Система" агрохолдингу "Степь") приобрело часть имущества кондитерской фабрики за 1,487 млрд рублей.

Фабрика "Мишкино" была основана в 2013 году Сергеем Рызенко (ныне банкрот), бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди), и называла себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Мощность производства превышала 60 тысяч тонн продукции в год.

В последние годы бизнес "Мишкино" испытывал сложности, в марте 2021 года компания была признана банкротом. В реестр включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.