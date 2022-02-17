Структура "Росатома" купила блокпакет в "Медскане" Туголукова

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Структура госкорпорации "Росатом" - "Русатом Хэлскеа" - приобрела 25,001% группы "Медскан", сообщил Forbes со ссылкой на основателя компании Евгения Туголукова.

Он остается владельцем 74,99% "Медскана". Сумма сделки не разглашается.

Туголуков не впервые выступает контрагентом "Росатома" по сделке. Еще в 2010 году он продал 25% РЭМКО (бывшее "ЭМАльянс-Атом") машиностроительному холдингу госкорпорации - "Атомэнергомаш".

"Медскан" планирует в среднесрочной перспективе разместить акции на одной из российских площадок, говорил Туголуков "Интерфаксу" в декабре прошлого года. После привлечения стратегического инвестора в лице "Росатома" компания сохраняет планы в перспективе стать публичной, следует из комментария Туголукова журналу Forbes.

В группу "Медскан" входят 37 медицинских центров в 18 городах и 10 регионах, в том числе диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные семейные медицинские центры, специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и клинических исследований. В 2020 году суммарный оборот компаний под управлением ГК "Медскан" составил около 4,1 млрд рублей, увеличившись на 66% к 2019 году.

На данный момент в медицинской отрасли России две публичных компании: "Мать и дитя" и "Европейский медицинский центр", который провел IPO в 2021 году.