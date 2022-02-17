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"НОВАТЭК" планирует продавать на споте "значительную долю" СПГ с "Арктик СПГ 2"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок сжиженного природного газа (СПГ) уходит от долгосрочных контрактов, отметил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Мы видим, что все большую популярность приобретают 7-10 летние, максимум 15-летние контракты", - сказал он, отметив, что доля спотовых и среднесрочных продаж достигает уже 40%.

Говоря о ценовой привязке, Михельсон сказал, что как по нефти, так и по газу появляется больше гибридных ценовых привязок, и "НОВАТЭК" продолжает постепенно уходить от нефтяных привязок в цене СПГ.

По его словам, компания "к этим изменениям готова" и в следующем году вводит перевалочные терминалы в Мурманске и на Камчатке, которые обеспечат как спотовую цену, так и позволят обеспечить физические поставки грузов из терминалов, которые максимально приближены к месту расположения СПГ-заводов.

Он сказал также, что "НОВАТЭК" решил вопрос с привлечением финансирования для "Арктик СПГ 2" и компания планирует значительную долю СПГ "Арктик СПГ 2" продавать на спотовом рынке благодаря вводу терминалов в Мурманске и на Камчатке. Михельсон выразил уверенность, что продажа СПГ на этих терминалах позволит компании получить конкурентные преимущества.

Глава "НОВАТЭКа" сказал также, что компания планирует уточнить свою стратегию развития с учетом развития газохимии, низкоуглеродной энергетики, возобновляемой энергетики.

НОВАТЭК Леонид Михельсон

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