Цены евробондов РФ после двух дней роста возобновили снижение из-за геополитики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций после двух дней восстановительного роста возобновили снижение в четверг на фоне вновь возросших геополитических рисков из-за обострения ситуации на Донбассе. При этом американские казначейские обязательства, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 по Москве снизилась на 90 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 106,83% от номинала, что соответствует доходности 4,4% годовых (рост на 37 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 9 базисных пунктов и составила 102,03% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 1,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 41 пункт, составив 283 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 302 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 114,31% от номинала (доходность выросла на 205 базисных пунктов - до 4,8% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 330 базисных пунктов, опустившись до 110,02% от номинала (доходность выросла на 24 пункта и составила 4,84% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 101 базисный пункт, до 102,61% от номинала (доходность выросла на 25 базисных пунктов, до 4,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 103,82% от номинала (доходность выросла на 9,5 базисного пункта, до 2,38% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 296 базисных пунктов, подешевев до 105,01% от номинала (доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 4,9% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 96 базисных пунктов, до 100,63% от номинала (доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 4,12% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "красной зоне". Доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла на 1 базисный пункт. В целом отечественные долговые бумаги в четверг торгуются хуже евробондов большинства emerging markets из-за вновь возросших геополитических рисков. Стоимость пятилетних CDS на российский долг сегодня выросла на 14 базисных пунктов, до 228 базисных пунктов. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов колеблется в диапазоне 1,96-2,0% годовых, что на 4-8 базисных пунктов ниже уровня закрытия предыдущего дня. Таким образом, очередной виток геополитической напряженности на Донбассе развернул рынок отечественных евробондов вниз после двух дней восстановительного роста", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Обострение ситуации в Донбассе

Обстрелы территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, зафиксированные в четверг, являются самыми активными за последние месяцы, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. "Обстрелы ведутся более чем по десяти населенным пунктам вдоль всей линии соприкосновения", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в четверг.

"Эта масштабная провокация вооруженных формирований Украины просто растаптывает обязательства Украины по мерам по устойчивому режиму прекращения огня, подписанным в июле 2020 года. И уж тем более уничтожает украинские заявления о соблюдении режима "тишины"", - подчеркнул представитель ЛНР.

Ранее в четверг Мирошник сообщил "Интерфаксу", что народная милиция ЛНР ведет ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, с которых ведутся обстрелы территории ЛНР. "Народная милиция работает по огневым точкам противника", - сказал Мирошник.

В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях передают, что в ходе обстрела со стороны "оккупированных территорий ОРДЛО" один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по ул. Деповская 22. Сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей и персонала. По информации медорганов, 2 работника сада получили контузию. В настоящее время дети и сотрудники находятся в безопасном месте.