Рост цен производителей в ФРГ в январе был максимальным за 73 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в Германии в январе взлетели на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Это максимальное повышение с 1949 года. В декабре цены производителей увеличились на 24,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов подъема PPI в прошлом месяце на уровне 24,2%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители подскочили в январе на 66,7%, в том числе природный газ подорожал на 119%, электричество - на 66,7%. Стоимость промежуточной продукции увеличилась на 20,7%, средств производства - на 5,3%.

PPI, за исключением цен на энергоносители, вырос на 12%.

Цены производителей в минувшем месяце увеличились на 2,2% по сравнению с декабрем. Эксперты ожидали повышения на 1,5%.

Подъем цен производителей вероятнее всего усилит давление на потребительскую инфляцию, пишет Financial Times. В январе потребительские цены в Германии выросли на 4,9% в годовом выражении, немного замедлившись по сравнению с 5,3% в декабре.