Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Рост цен производителей в ФРГ в январе был максимальным за 73 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в Германии в январе взлетели на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Это максимальное повышение с 1949 года. В декабре цены производителей увеличились на 24,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов подъема PPI в прошлом месяце на уровне 24,2%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители подскочили в январе на 66,7%, в том числе природный газ подорожал на 119%, электричество - на 66,7%. Стоимость промежуточной продукции увеличилась на 20,7%, средств производства - на 5,3%.

PPI, за исключением цен на энергоносители, вырос на 12%.

Цены производителей в минувшем месяце увеличились на 2,2% по сравнению с декабрем. Эксперты ожидали повышения на 1,5%.

Подъем цен производителей вероятнее всего усилит давление на потребительскую инфляцию, пишет Financial Times. В январе потребительские цены в Германии выросли на 4,9% в годовом выражении, немного замедлившись по сравнению с 5,3% в декабре.

Германия

Новости

Индекс МосБиржи упал к уровню конца января на новостях из Донбасса

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });