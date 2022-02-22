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Krispy Kreme вернулась к квартальной прибыли

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известная своими пончиками, получила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года, а также увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

В квартале, который завершился 2 января, чистая прибыль сети составила $4,3 млрд, или 1 цент на акцию, по сравнению с убытком в размере $24,8 млн, или 21 цент на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 8 центов в расчете на акцию.

Квартальная выручка компании выросла на 13,8% до $370,6 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что скорректированная прибыль компании составит 9 центов на акцию при выручке в $363 млн.

Выручка в США и Канаде повысилась в минувшем квартале на 10,5% до $249,2 млн, а в мире этот показатель вырос на 254,7% до $90 млн.

В минувшем году в целом Krispy Kreme увеличила выручку на 23,4% до $1,38 млрд и сократила чистый убыток до $14,8 млн с $60,9 млн.

Компания ожидает в текущем фингоду выручку в диапазоне от $1,53 млрд до $1,56 млрд. Скорректированная прибыль, как ожидается, составит от 38 до 41 цента на акцию. Аналитики оценивают годовую выручку компании на уровне $1,55 млрд, а скорректированную прибыль - на уровне 45 центов на акцию.

Krispy Kreme в 1937 году начала продавать пончики в городе Уинстон-Сейлем в Северной Каролине. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, а в мае 2016 года ее купил за $1,35 млрд германский конгломерат JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $2,3 млрд, с начала года показатель упал на 27%, тогда как индекс S&P 500 за это время потерял 9%.

JAB Holdings Krispy Kreme США Германия Северная Каролина

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