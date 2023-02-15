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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Сеть Krispy Kreme получила убыток в IV квартале при росте выручки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известная своими пончиками, получила чистый убыток, однако рост ее выручки превысил ожидания рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $1 млн против прибыли в $4,3 млн годом ранее.

Скорректированная прибыль Krispy Kreme составила 11 центов в расчете на акцию.

Квартальная выручка выросла на 9,2% - до $404,6 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что скорректированная прибыль компании составит 10 центов на акцию при выручке в $395 млн.

Выручка в США и Канаде повысилась в минувшем квартале на 11,1% до $276,9 млн, а в мире этот показатель вырос на 3,3%, до $92,9 млн.

В минувшем году в целом Krispy Kreme увеличила выручку на 10,5% - до $1,53 млрд и сократила чистый убыток до $8,8 млн с $14,8 млн.

Компания ожидает в текущем финансовом году выручку в диапазоне от $1,65 млрд до $1,68 млрд. Скорректированная прибыль, как ожидается, составит от 31 до 34 цента на акцию. Аналитики оценивают годовую выручку компании на уровне $1,65 млрд, а скорректированную прибыль - на уровне 33 центов на акцию.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, а в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд германским конгломератом JAB Holdings Co. В прошлом году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

С начала года капитализация Krispy Kreme выросла на 18,6%, до $2,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 7,7%.

Krispy Kreme США Канада JAB Holdings
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