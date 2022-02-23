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В FESCO сообщили о морских перевозках в штатном режиме на фоне санкций

В FESCO сообщили о морских перевозках в штатном режиме на фоне санкций
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Морские перевозки судами транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) осуществляются в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе FESCO.

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"ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон" попали в санкционный список исключительно в связи со статусом их лизингодателя. Оба судна работают под российским флагом и на внутрироссийских линиях. Остальных судов FESCO санкции не касаются. Все морские перевозки судами группы осуществляются в штатном режиме", - сообщили в FESCO.

США в рамках мер против Промсвязьбанка вводят санкции против пяти судов - двух нефтяных танкеров, двух контейнеровозов и одного грузового судна, говорится в заявлении Минфина США, распространенном во вторник. Речь идет о грузовом судне Baltic Leader, о нефтяных танкерах Linda и Pegas, а также о контейнеровозах Fesco Magadan и Fesco Moneron.

"Управление по контролю за иностранными активами также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО "ПСБ Лизинг", дочерней компании ПСБ", - отмечается в заявлении.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров в 109 тысяч TEU и более 8 тысяч фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

FESCO

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