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Курс доллара превысил 80 рублей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Падение рубля в ходе торгов на Московской бирже в среду днем усилилось на фоне сохраняющихся в отношении России высоких геополитических и санкционных рисков после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), доллар США преодолел отметку 80 рублей.

Курс доллара США к 15:43 составил 80,1 руб., что на 1,3 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 90,855 руб., подорожав на 1,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,35 рубля - до 84,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению валютного курса рубля в ходе торгов 23 февраля способствуют, прежде всего, высокие геополитические и санкционные риски после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. К тому же продолжают поступать тревожные новости о все новых и новых обстрелах в Донбассе, сообщения о призыве резервистов на Украине, что лишь усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более "горячую фазу". А как следствие растет и угроза новых санкций в отношении России - и ЕС, и США, а также другие страны, оглашая во вторник-среду новые санкционные ограничения, предупреждают, что давление на РФ может быть усилено в случае дальнейшего обострения ситуации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с "массивными последствиями". "Если Россия продолжит агрессивные действия против Украины, она столкнется с серьезнейшими последствиями", - сказал он журналистам по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Блинкен добавил, что "об этом четко заявили не только США, но практически все наши союзники и партнеры". Он отметил, что такие действия Москвы приведут к усилению НАТО в Европе, Украине будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка.

В то же время, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США рассчитывают на то, что уже объявленные санкции станут сдерживающим фактором, а введение дополнительных может не понадобиться. По ее словам, США предусмотрели "целый спектр" ограничений, которые могут вводиться поэтапно.

В свою очередь, как передает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо, администрация президента США Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ. Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переместили к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные подразделения артиллерии, заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. "Резкое увеличение количества и интенсивности обстрелов связано со стягиванием к линии боевого соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии", - сообщил Филипоненко в среду журналистам.

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ. "Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы - 1 год", - указывается в сообщении в соцсети Facebook. В командовании уточнили, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Министерство иностранных дел Украины в связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию. Гражданам Украины, которые уже находятся на территории РФ, рекомендуется немедленно выехать. "Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - отметили в министерстве.

Над посольством России в Киеве спущен российский флаг, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей с Украины. В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что "с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове".

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