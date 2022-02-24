На межбанковском рынке доллар вырос почти до 90 рублей

Евро практически достиг 101 рубля

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль резко упал на межбанковском рынке. Доллар США вырос почти до 90 руб. (максимальный курс был зафиксирован на уровне 89,99 руб.), евро - почти до 101 руб. (максимум к 8:50 - 100,96 руб.), свидетельствуют данные, размещенные на сайте финансовой группы "Финам".

Биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей в четверг утром из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе. "Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорилось в сообщении "Мосбиржи". Курс доллара на момент приостановки торгов составлял 84,075 руб., и по этому курсу стоял большой объем покупки валюты, но выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Курс евро на момент приостановки торгов "стоял" на планке - 95,2425 руб. и дальше не мог расти из-за биржевых ограничений.

При этом официальные курсы валют, установленные Банком России с 23 февраля, составляют для доллара - 80,4194 руб., для евро - 90,8820 руб.

Российские активы обвалились в цене в четверг утром, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе. В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.