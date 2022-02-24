Рубль резко усилил волатильность к доллару и евро после возобновления торгов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рубль продемонстрировал резкие разнонаправленные движения к доллару и евро в четверг утром после возобновления торгов на Московской бирже и решения ЦБ приступить к валютным интервенциям, при этом в моменте доллар обновил исторический максимум, евро рос до отметок середины декабря 2014 года.

Курс доллара США составил 88,2175 руб. в 10:02, что на 7,0775 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб., зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 97,8 руб., подорожав на 6,1 рубля. Ранее евро достигал 99,99 руб. впервые с 16 декабря 2014 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,63 рубля, - до 92,53 рубля.

Банк России анонсировал валютные интервенции, которые призваны сгладить последствия обвала рынков на фоне военной операции в Донбассе.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - говорится в заявлении регулятора.