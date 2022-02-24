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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Alibaba в III финквартале увеличила выручку на 9,7%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding сообщил, что в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) снизил чистую прибыль на 74,3%, увеличив при этом выручку на 9,7%.

Чистая прибыль в отчетный период составила 20,4 млрд юаней ($3,2 млрд) по сравнению с 79,4 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) уменьшилась до 7,51 юаня с 28,85 юаня.

Скорректированная прибыль составила 16,87 юаня на акцию против 22,03 юаня годом ранее.

При этом выручка увеличилась до 242,6 млрд юаней с 221,1 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 15,93 юаня на акцию при выручке в 246,3 млрд юаней.

Число активных пользователей сервисов Alibaba по всему миру за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря, составило 1,28 млрд человек, причем в прошедшем квартале их рост составил 43 млн. В Китае насчитывалось 979 млн активных пользователей, за рубежом - 301 млн.

За последние три месяца котировки ADS Alibaba в Нью-Йорке подешевели примерно на 20%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял порядка 10%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba Китай США

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