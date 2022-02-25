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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"АЛРОСА" после санкций США на привлечение капитала заявила о почти нулевом краткосрочном долге

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая "АЛРОСА", которая наряду с другими госкомпаниями подпала под новые санкции США на привлечение капитала, напомнила о низком уровне долга.

"АЛРОСА" на данный момент имеет низкий уровень чистого долга, между 0,0х и 0,5x EBITDA, и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025-го по 2027 год", - сказал представитель компании.

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В четверг Минфин США объявил о новых санкциях на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка (МКБ). Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

"АЛРОСА" в последний раз выходила на долговой рынок летом 2020 года, разместив евробонды на $500 млн. Компания не сможет рассчитывать на привлечение капитала через SPO с участием инвесторов из США.

Об актуальных планах SPO или привлечения финансирования "АЛРОСА" не сообщала. Вторичное размещение компании маловероятно из-за нежелания сокращения своей доли основными акционерами - Якутией и Росимуществом, которые контролируют 25% и 33% акций соответственно (еще 8% владеют якутские улусы).

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Капвложения "АЛРОСА", которые составили около 22 млрд рублей в 2021 году, в текущем году довольно существенно вырастут за счет потребности в финансировании некоторых сдвинутых во время пандемии инфраструктурных проектов, обновления и увеличения парка техники на фоне роста производства, а также поддержки существующих месторождений. Еще более значимый рост предстоит в 2025-2026 годах, когда компания планирует инвестировать в восстановление рудника "Мир", затопленного в ходе аварии в 2017 году. Всего для это потребуется $1,2-1,5 млрд в течение 6-9 лет.

Free cash flow "АЛРОСА" за 9 месяцев прошлого года вырос до 89,2 млрд рублей по сравнению с 14,3 млрд рублей годом ранее. При уровне долга не выше 1x компания направляет 100% free cash flow на дивиденды.

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