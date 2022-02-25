ЦБ 28 февраля проведет очередной аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом 3 трлн руб.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей со сроком размещения средств на один день, следует из сообщения ЦБ.

Срок исполнения первой части сделок - в день проведения аукциона, второй части - 1 марта 2022 года.

"Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным", - по-прежнему считает регулятор.

Банки на аукционе репо "тонкой настройки" в пятницу привлекли у ЦБ 1,9 трлн рублей из предложенных 3 трлн рублей, в четверг - 874 млрд рублей при лимите в 1 трлн рублей.