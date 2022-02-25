ЦБ РФ будет учитывать для нормативных актов кредитные рейтинги по состоянию на 1 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, присвоенные рейтинговыми агентствами S&P, Fitch и Moody's, при применении нормативных актов ЦБ по состоянию на 1 февраля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объясняет эту меру необходимостью снизить влияние международных рейтингов на деятельность банков в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного давления.

Так, он поясняет, что если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством кредитным организациям, другим юрлицам, Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам и другим финансовым инструментам, то решением совета директоров ЦБ может быть определена дата, на которую присвоен рейтинг в рамках соответствующего акта.

"Несмотря на то, что Банк России во многом уже перешел на использование рейтингов, присвоенных российскими кредитными рейтинговыми агентствами по национальной шкале, в отдельных аспектах банковского регулирования сохранились требования к международным рейтингам", - говорится в сообщении.

Так, например, эти требования есть при определении категории качества обеспечения (еврооблигаций), используемого для минимизации резервов, при оценке возможности учета обеспечения по операциям РЕПО, что в итоге влияет на их величину для целей расчета обязательных нормативов, также для определения состава высоколиквидных активов в целях регулирования норматива краткосрочной ликвидности.