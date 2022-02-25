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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Загрузка "Газпромом" украинского транзита в субботу ожидается на прежнем высоком уроне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу ожидается на прежнем высоком уровне. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении российских компаний и проектов.

Первая номинация на транзит газа через Украину на субботу, 26 февраля, составляет 100 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Номинации постоянно уточняются в течение дня. К примеру, заявка на четверг была завалена первоначально на уровне 108 млн куб. м, утром она снизилась до 100 млн куб. м, а к настоящему моменту выросла до 109,5 млн куб. м (это уровень долгосрочного контракта на транспортировку газа через Украину).

После задействования оплаченных мощностей украинского коридора наступает очередь проходящего через Белоруссию и Польшу в Германию газопровода "Ямал-Европа". Его аверсные мощности (впервые с декабря прошлого года) забронированы с 17:00 по московскому времени. Подтверждение исполнения этой, пока внутрисуточной, заявки газотранспортный оператор Gascade может предоставить в течение следующих нескольких минут.

Рост заявок на поставку российского газа вызвал коррекцию цены газа. Мартовский фьючерс на TTF на бирже ICE снизился на 23% (до $1103 за тысячу кубометров) с $1426 на закрытие торгов в четверг.

Газпром Украина

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