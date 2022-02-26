Еврооблигации Украины за день подорожали на 25,5-36%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Долларовые еврооблигации Украины во второй день полномасштабной военной агрессии России на новостях об упорном сопротивлении Украины, росте ее мировой поддержки и возможных переговорах подорожали на 25,5-36% от номинала.

По данным Bloomberg на 18:00 по Киеву (19:00 по Москве), доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года упала до 95,3% со 186% днем ранее при росте цены с 53,2% до 70,4% от номинала.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 50,1% годовых, в 2024 году - 38,4% годовых, в 2025 году - 32,3% и в 2026 году - 27,1%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 24,4-25%, а по более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах - до 21-18,5%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 27,4%, в 2030 году - 16,8%.

Курс ВВП-варрантов подскочил на 22,8% - до 31,2% от номинала.