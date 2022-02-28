Казахстанцы жалуются на недоступность некоторых операций с иностранной валютой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жители Казахстана с понедельника жалуются, что некоторые банковские операции с иностранной валютой недоступны, в частности те, что связаны с покупкой долларов, передает корреспондент "Интерфакса".

По его словам, сейчас невозможно пополнить долларовые депозиты в Народном банке и Kaspi со счетов в тенге, снятие долларов и перевод их в тенге в приложении Kaspi также недоступны, но в Народном банке это сделать можно.

В call-центре Народного банка сообщили, что валютные операции и переводы закрыты банком по причине закрытия биржи до 15:00.

В приложении Kaspi при попытке пополнить долларовый депозит со счета в тенге появляется уведомление о том, что услуга приостановлена также до 15:00.

Jusan bank попросил своих клиентов "временно воздержаться от платежей и переводов в иностранных валютах, кроме российских рублей, в Россию или в пользу ее резидентов - до получения отдельного уведомления со стороны банка".

"Во избежание вероятных длительных задержек расчетов в иностранных валютах с контрагентами в России - рекомендуем рассмотреть возможность изменения валюты расчетов по договорам с ними на российские рубли", - говорится в распространенном сообщении Jusan bank.

Ранее в понедельник стало известно, что в Нур-Султане и Алма-Ате пункты обмена валют прекратили продажу и покупку долларов, евро и рублей. Торги валютой планируется открыть после торгов на KASE, сообщил "Интерфаксу" президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

Также в понедельник Национальный банк Казахстана совместно с KASE приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США. Планируется, что 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона.

Регулятор отметил, что это временные меры, которые позволят минимизировать давление со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.

Нацбанк Казахстана также сообщил, что 28 февраля до 15:00 по местному времени может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

"Cбербанк Казахстан" продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами, физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"Также клиенты могут осуществлять расчеты и переводы в тенге и в иностранной валюте", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ДБ АО "Сбербанк" казахстанский банк и осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Казахстана и обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся геополитических условиях.

Дочерний банк Сбербанка России на 1 января 2022 года занял 2-е место по размеру активов среди 22 казахстанских банков.

США на фоне ситуации на Украине включили в санкционный список Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "ФК Открытие".