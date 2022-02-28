Московское метро усилит кассы из-за ожидаемых сбоев с оплатой проезда гаджетами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене посадят работать больше кассиров, чтобы пассажиры могли быстрее заплатить за проезд, если у них начнутся сложности с оплатой гаджетами, сообщил городской Департамент транспорта.

"Сейчас не у всех может получиться оплатить проезд с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard", - предупредили чиновники и назвали причиной санкции в отношении банка ВТБ, который отвечает за все платежи в московском транспорте.

Дептранс рекомендовал оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир", привязанными к сервисам Apple Pay и Mir Pay.

О возможных проблемах с оплатой проезда в наземном транспорте и в метро Дептранс предупреждал и накануне.