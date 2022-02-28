S&P поместило рейтинги Промсвязьбанка на пересмотр и приостановило их действие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что поместило рейтинги Промсвязьбанка, попавшего под санкции США, ЕС и Великобритании, на пересмотр с возможностью понижения и приостановило их действие.

Решение агентства по рейтингам отражает мнение, что санкции могут оказать негативное влияние на кредитный профиль банка.

На момент принятия решения долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Промсвязьбанка находился на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный - "B".

Промсвязьбанк попал под санкции из-за российской военной операции на Украине.

Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором российского оборонно-промышленного сектора и обслуживая 70% гособоронзаказа. Банк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".