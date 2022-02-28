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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

S&P поместило рейтинги Промсвязьбанка на пересмотр и приостановило их действие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что поместило рейтинги Промсвязьбанка, попавшего под санкции США, ЕС и Великобритании, на пересмотр с возможностью понижения и приостановило их действие.

Решение агентства по рейтингам отражает мнение, что санкции могут оказать негативное влияние на кредитный профиль банка.

На момент принятия решения долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Промсвязьбанка находился на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный - "B".

Промсвязьбанк попал под санкции из-за российской военной операции на Украине.

Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором российского оборонно-промышленного сектора и обслуживая 70% гособоронзаказа. Банк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Военная операция на Украине. Хроника

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Дым от горящего нефтехранилища под Киевом27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Дым от горящего нефтехранилища под Киевом
S&P Промсвязьбанк США ЕС Великобритания Украина

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