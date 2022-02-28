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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Сербский AIK Banka закрыл сделку по покупке "дочки" Сбербанка

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сербский AIK Banka сообщил, что закрыл сделку по покупке Sberbank Srbija (входит в Sberbank Europe AG, подразделение Сбербанка России).

AIK Banka получил на сделку разрешение Национального банка Сербии и компетентных регулирующих органов, тем самым выполнив все условия для приобретения права собственности на Sberbank Srbija.

Sberbank Europe представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В ноябре 2021 года "дочка" Сбербанка подписала соглашение с сербской MK Group (AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited) о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе - в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Таким образом, у Сбербанка должны были остаться "дочки" в Австрии, Германии и Чехии.

ЕЦБ ранее в понедельник сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) и ее подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью на фоне ухудшения геополитической ситуации. Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board) ввел 24-часовой мораторий на осуществление деятельности Sberbank Europe AG (Австрия), Sberbank d.d. (Хорватия) и Sberbank banka d.d. (Словения).

Сбербанк 24 февраля попал под санкции США в связи с военной операцией России на Украине. Это санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они не являются блокирующими.

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