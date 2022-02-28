Песков уточнил, что поручение Путина сохранить кредитные ставки касалось ипотеки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поручение главы государства по сохранению кредитных ставок касалось ипотечных займов.

"Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам - тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах", - сказал он журналистам.

Ранее в понедельник Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%в.