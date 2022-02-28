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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

"Газпром" этой холодной ночью поставит Германии допобъемы газа по "Ямалу-Европе"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" четвертую ночь подряд на несколько часов включается в режим прокачки российского газа с востока на запад, в остальное время работает в реверсном режиме - поставки идут из Германии в Польшу.

Причина такого необычного поведения заявок может быть в перемене погоды. После нескольких недель облачности, дождей и сильного ветра сейчас в Европе установилась ясная погода. Отсутствие облаков приводит к более сильному выхолаживанию воздушных масс, и по ночам температура регулярно опускается ниже нуля. До конца недели в регионе прогнозируется штиль, что снизит выработку ветряных электростанций.

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В ночь с пятницы на субботу "Газпром" бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье - 45%, а с воскресенья на понедельник - 10%.

В ночь с понедельника на вторник бронь - 29%, свидетельствуют свежие данные внутридневного аукциона на платформе GSA Platform. Мощности по прокачке 1,1 млн куб. м в час заказаны с 22:00 мск до 08:00 1 марта. До утра в Германию может быть направлено 11 млн куб. м газа.

Регулярный аукцион бронирования газопровода "Ямал-Европа" на полные газовые сутки 1 марта завершился в 19:00 мск безрезультатно (впереди еще дополнительная ночная сессия бронирования).

Газпром газ Германия Ямал-Европа

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