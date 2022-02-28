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"Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Из европейских подземных хранилищ отобран весь закачанный летом газ, отмечает "Газпром" в своем комментарии.

"Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - предупреждают российские газовики.

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"По данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб. м - 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году - 0. Общий остаток газа в ПХГ Европы - 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции - на 77,1%", - пишет российская компания.

С 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 26 февраля запасы на 0,6 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату.

"Газпром" отмечает, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля. Таким образом, теперь отбор будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, - в 2020-м и предыдущие годы.

Заполненность украинских ПХГ в настоящее время продолжает находиться на минимальных уровнях. На 26 февраля она снизилась до 10,3 млрд куб. м. Это на 44% (на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, также обращает внимание "Газпром".

Газпром Европа

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