ЦБ ввел мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ нерезидентам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес.

В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с 28 февраля "приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам".

Предписание будет действовать полгода, если регулятор не отменит его раньше.