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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:02

Запрет на предоставление валютных займов нерезидентам касается только новых займов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, не будет касаться текущего долга, распространится только на новые займы, сообщил Банк России.

"Запрет на предоставление валютных займов нерезидентам касается только новых займов, а не обслуживания текущего долга. Запрет на перевод в иностранные банки валюты не распространяется на корреспондентские счета", - пояснил регулятор.

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Президент РФ Владимир Путин указом от 28 февраля ввел с 1 марта запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.

Кроме того, с той же даты запрет наложен на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финрынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Позже ЦБ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес. В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с 28 февраля "приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам".

Предписание будет действовать полгода, если регулятор не отменит его раньше.

ЦБ РФ

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