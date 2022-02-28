Торгов на фондовом рынке Мосбиржи во вторник опять не будет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский регулятор второй день подряд принимает решение не начинать торги на фондовом рынке.

"В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Режим работы "Мосбиржи" на 2 марта будет объявлен до 9:00 по московскому времени этого дня (утренние сессии отменены на всю текущую неделю).

Ранее ЦБ решил не проводить торги акциями на Мосбирже в понедельник. Отсутствие торгов добавляет аргументов противникам пребывания акций компаний РФ в международных индексах.