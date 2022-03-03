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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

ВТБ-Грузия передал портфель юрлиц Liberty Bank

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Достигнуто соглашение между АО "Банк ВТБ Грузия" и АО "Либерти банк" (Liberty Bank, бывший Народный банк Грузии) о передаче портфеля юридических лиц "дочки" российского ВТБ, подпавшего под санкции, грузинскому банку.

Как сообщил Нацбанк Грузии, с 3 марта Liberty Bank будет обслуживать вкладчиков и заемщиков ВТБ-Грузия - представителей малого и среднего бизнеса.

"В результате консультаций между представителями финансового сектора решено, что определенная часть депозитов и кредитов АО "Банк ВТБ Грузия" будет передана АО "Либерти банк". При этом была учтена защита прав клиентов банка", - говорится в сообщении.

"Начата работа по переводу клиентов. Им будут направлены соответствующие сообщения. Детальную информацию банки предоставляют потребителям индивидуально", - уточняет регулятор.

Нацбанк Грузии 27 февраля сообщил, что решил лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев, из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку.

ВТБ включен в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются.'

Осенью 2017 года 74,64% акций Liberty Bank приобрела зарегистрированная в Нидерландах European Financial Group B.V. (EFG), конечными бенефициарами которой являются Ираклий Рухадзе, тесно связанный с семьей покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили, гражданин Великобритании Бенжамин Марсон и гражданин США Игорь Алексеев. К концу 2018 года EFG сменила название на Georgian Financial Group B.V. (GFG). В настоящее время ей принадлежат 91,985% Liberty Bank.

ВТБ ВТБ Грузия Либерти Банк Грузия Liberty Bank Базисбанк США Украина

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