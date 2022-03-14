ЦБ Армении заявил, что "ВТБ Армения" полностью обеспечен ликвидностью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ (Армения) работает на постоянной основе, обеспечен ликвидностью и бесперебойно обслуживает депозиты, сообщает Центральный банк Армении. страны.

Там добавили, что в банке занимаются восстановлением надлежащего и полного обслуживания держателей своих карт на территории Армении.

"В данный момент клиенты банка могут свободно совершать операции в банкоматах банка, а также осуществлять необходимые переводы и платежи в отделениях банка или с помощью средств дистанционного обслуживания ", - отметил регулятор.

"Банк имеет достаточную ликвидность, капитализацию. Все инструменты постоянного обеспечения ликвидности ЦБ в полном объеме доступны банку", - отмечается в пресс-релизе.

ВТБ попал в SDN List Минфина США, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На постсоветском пространстве банки группы ВТБ работают в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, до начала марта текущего года работал в Грузии.