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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:28

Япония заморозит активы трех банков Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония вводит санкции против трех банков Белоруссии, сообщил МИД страны.

"С учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности (...) кабинет министров согласовал такие меры, как замораживание активов для конкретных банков Республики Белоруссия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что данные меры распространяются на три банка - "Белагропромбанк", Банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Белоруссия.

Санкции вступают в силу 10 апреля 2022 года.

Белоруссия стала объектом новых санкций Запада после начала российской военной операции на Украине. Так, под ограничения попало военное руководство страны и глава Совбеза Александр Вольфович. Ряд зарубежных компаний принял решение прекратить свою деятельность в Белоруссии наравне с Россией, и три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT.

При этом Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не принимают и не будут принимать участия в операции на Украине.

Япония Украина Белоруссия

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