В Астраханской области фреон подорожал в десять раз

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Хладагент, необходимый сельхозпредприятиям для хранения переработанной продукции, стал дефицитом, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев.

"Остро стоит вопрос с нехваткой фреона R507. К сожалению, стоимость его сильно выросла - с 4,5 тысячи до 50 тысяч за баллон, он стал дефицитом. Готовим обращение в Минпромторг РФ. Не будет фреона, не смогут хранить продукцию предприятия АПК", - сказал министр.

Он также упомянул проблему с закупкой средств для защиты растений.

"Поставщики перешли на полную предоплату. Раньше условия были такими: аванс - 30%, остальное - после уборочной кампании. На данный момент все требуют предоплату. Отрабатываем с российскими производителями средств защиты, выстраиваем с ними схемы поставок", - добавил Пашаев.

По его словам, сельхозпроизводители также предвидят дефицит запчастей к импортной технике и ищут им замену.