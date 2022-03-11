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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

Челябинские власти готовятся к организации временной занятости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Челябинская область готовится к организации временной занятости в случае роста безработицы, однако, пока ситуация на рынке труда - стабильная, сообщила пресс-служба Главного управления по труду и занятости региона.

Пока в регионе не замечают событий, которые бы плохо сказывались на рынке труда, но готовятся к росту безработице на всякий случай.

Начальник управления Владислав Смирнов через пресс-службу отметил, что показатель по предстоящим увольнениям "находится в стабильных и средних значениях".

"В случае высвобождения людей от работодателей, в том числе, с иностранным участием, служба занятости населения в индивидуальном порядке будет отрабатывать восстановление занятости по каждому человеку", - добавил Смирнов.

По данным пресс-службы, службы занятости населения готовы направлять безработных граждан на обучение "за счет мер активной политики занятости и также заниматься переобучением, повышением квалификации не только безработных, но и находящихся под угрозой увольнения граждан в рамках исполнения национального проекта "Демография".

Планируется, что в этом году при содействии службы занятости на переобучение, повышение квалификации можно будет направить 7,6 тысячи человек. Пока в регионе безработица низкая - 0,91%, или 16 847 человек, что на 4,2 тысячи человек меньше по сравнению с показателем на начало года.

При этом количество вакансий остается стабильным - более 30 тысяч. Коэффициент напряженности - ниже показателя прошлого года и составляет 0,63 человека на вакансию, говорится в пресс-релизе.

Челябинская область Владислав Смирнов

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